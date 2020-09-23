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После кинофестиваля в Сочи: Резо Гигинеишвили заразился коронавирусом

Уточняется, что результат анализа на CoViD-19, который сдавал бывший зять Никиты Михалкова, оказался положительным.

После кинофестиваля в Сочи: Резо Гигинеишвили заразился коронавирусом
Резо Гигинеишвили заразился коронавирусом на фестивале в Сочи. Фото: Архив «КП», Владимир ВЕЛЕНГУРИН

38-летнего драматурга Резо Гигинеишвили госпитализировали в больницу с диагнозом CoViD-19, пишет «Комсомольская правда». Ранее стало известно, что бывший муж Надежды Михалковой отметился на кинофестивале в Сочи. Отметим, что в СМИ поступала информация о том, что коронавирус подхватил и режиссер Александр Молочников. Он также побывал на «Кинотавре».

28-летний бойфренд Екатерины Варнавы  прилетел только на премьеру фильма «Скажи ей» и пробыл в Сочи всего лишь четыре часа. Однако за это время Молочников успел пообщаться в кафе с актрисой Анной Чиповской, Светланой Ходченковой и другими коллегами. Только в Москве обнаружилось, что режиссер болен. После опубликованного видео с сообщением о состоянии Молочникова, знаменитые гости «Кинотавра» поголовно отправились сдавать анализы на CoViD-19.

Выяснилось, что заразиться успели режиссер Резо Гигинеишвили и член жюри кинофестиваля Нигина Сайфуллаева. По словам заболевших, болезнь протекает в легкой форме.

Резо Гигинеишвили
Резо Гигинеишвили с Александром Цыпкиным на кинофестивале «Кинотавр». Фото: Instagram.com/rezofilm

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