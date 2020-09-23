Лиза Арзамасова в шелковой юбке с разрезом впервые вместе с Авербухом пришла к Урганту

Илья Авербух привык скрывать личную жизнь после того, как развелся с Ириной Лобачевой. Их сын Мартин остался жить с отцом. Долгое время ходили разные служи о новых пассиях фигуриста и создателя ледовых представлений. Но минувшим летом его заметили в кафе в компании Лизы Арзамасовой, которая снималась в «Папиных дочках». По их поведению стало понятно, что они пара. Вскоре Авербух подтвердил, что встречается с 25-летней актрисой.

До недавнего времени они предпочитали не появляться на публике вместе. Лишь один раз Лиза засветила руку избранника в машине, когда поделилась видео с поклонниками. Но похоже, что пара решила перейти на новый уровень отношений. Они вместе приняли участие в съемках шоу «Вечерний Ургант». Они предстали в студии под руку. Арзамасова облачилась в кремовый укороченный джемпер и облегающую шелковую юбку с разрезом. Элегантный образ дополнили туфли-лодочки. 46-летний Авербух оделся в одной цветовой гамме со своей возлюбленной, выбрав брюки и куртку кремового оттенка.

Поклонники были рады видеть пару. Многие осыпали их комплиментами. Но нашлись и те, кто посчитал, что между фигуристом и актрисой слишком большая разница в возрасте. «По-моему они прекрасны!», «Чисто папа с дочкой», «Галина Сергеевна. Вот это да неожиданно», «А по мне-таки приличная пара! Глаз радуется!», «Кто-бы что ни говорил, а они смотрятся вместе! Счастья им желаю!», — стали обсуждать анонс шоу пользователи Сети.

Напомним, что увидеть выпуск «Вечернего Урганта» с Авербухом и Арзамасовой можно 23 сентября в 23:30 на Первом канале. Не исключено, что они приоткроют завесу тайны начала своих отношений.