«Без прикрас красивая»: Екатерина Климова порадовала поклонников естественной красотой

Исполнительница главной роли в сериале «По законам военного времени» посетила столичный офтальмологический центр. Об этом Климова сообщила в личном профиле, опубликовав свою фотографию в стиле «кэжуал».

Бывшая жена ювелира Ильи Хорошилова рассказала подписчикам, что медицинская помощь понадобилась ее маме — Светлане Владимировне.

По словам Климовой, с ее родительницей все в порядке благодаря их врачу.

«Вчера опять сотворил чудо, и мы с мамой просто поехали домой, как всегда не поверив своим глазам. Спасибо за ваш труд!» — поблагодарила специалистов клиники артистка.

Отметим, что фанаты актрисы были очарованы появлением Климовой в простом свитере и джинсовой юбке. Увидев знаменитость без макияжа и укладки подписчики написали:

«Ну хоть увидели Катюню без прикрас красивую!», «Ой, какая зайка!», «Какая же вы прекрасная, Екатерина!».

Напомним, что Климова не всегда находила взаимопонимание с семьей. Ранее актриса призналась, что сумела добиться уважения близких, поступив в Щепкинское училище.