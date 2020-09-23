«Все видели?»: Алеся Кафельникова презентовала маску собственного бренда

Участница показов Burberry Алеся Кафельникова опубликовала в профиле и Stories личного блога свежие снимки в приталенном черном платье и сапогах с острым носом. Примечательно, что девушка дополнила образ защитной маской с собственными инициалами.

В последнее время Алеся находится в Париже. Даже в городе романтики модель не забывает про свое здоровье. Кафельникова надела защитную маску в тон наряду. Сумка и ботильоны девушки, как и платье, тоже были черного цвета. Фурнитура на сумке и цепь на шее перекликались друг с другом. Получился монохромный стиль total black. Под фото Кафельникова написала:

«Все видели мою маску KAF?»

Стоит отметить, что ранее историк моды и дизайнер Александр Васильев упоминал:

«Этой осенью в тренде total black — тотальный черный, передающий все прелести этого, казалось бы, мрачного цвета через фактуру материалов, аксессуары и крой».

Напомним, что недавно девушка долгое время встречалась с рэпером Глебом Голубиным, известным как Pharaoh.