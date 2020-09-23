С округлившимся животиком: звезда сериала «Деффчонки» удивила беременным снимком

В честь 16-го дня рождения сына актрисы опубликовала фотографию себя в положении, подписав кадр лаконично и радостно: «В животике малыш!». На снимке — 19-летняя Денисова в свободной белой сорочке лучезарно улыбается, глядя в камеру. Волосы юной девушки собраны в два пучка. Анастасия скромно сложила руки на животе, сидя на табуретке.

Звезда «Деффчонок» поздравила сына Юрия в своем микроблоге. Помимо трогательного кадра беременного животика, актриса опубликовала поздравительный текст, адресованный уже совсем взрослому ребенку. В пожелания девушка включила слова, которые когда-то сказала ее мама:

«Неважно, какой путь ты выберешь и профессию! Я желаю тебе быть добрым человеком! Добрым и счастливым, радоваться каждой минутке! Люблю, мама».

Также 35-летняя артистка поделилась историей, как на пляже проходящая мимо женщина услышала ее возгласы о шестнадцатилетии и подумала, что это возраст Анастасии.

«Но 16 сегодня не мне, а моему сыну Юрке», — поправила звезда.



Сейчас актриса отдыхает в Крыму. Сын отпраздновал день рождения вместе с отцом и бабушками. Сама Денисова пообещала организовать праздник, когда вернется в столицу.

Анастасия Денисова воспитывает двоих детей: своего родного сына Юрия, и единокровного брата Андрея, которого актриса усыновила, когда заболел ее отец.