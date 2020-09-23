«Сейчас у нее другое на уме»: Иван Краско рассказал, как живет после развода Наталья Шевель

Брак Ивана Краско и Натальи Шевель в свое время активно обсуждался в СМИ: разница в возрасте между супругами значительная — целых 60 лет. Пара регулярно участвовала в различных ток-шоу, где обсуждался их необычный союз, предыдущие жены актера и его семейные проблемы.

В интервью изданию «СтарХит» Краско рассказал, как сейчас живет его бывшая супруга:

«Она занята в разных проектах, потому что умница, ей хочется стать человеком и чего-то добиться в этой жизни».

Актер признался, что поддерживает связь с Натальей. Иван Краско считает, что его экс-возлюбленная — не столько актриса, сколько поэт, хотя сама девушка относится к стихам как к своему увлечению. Народный артист России признался, что помогал молодой жене в ее творчестве:

«Когда пишет стихи, то ничего не правит, хотя я советовал отложить текст, потом усовершенствовать. Я ей помогал издать книги, но сейчас у нее другое на уме, поэтому не лезу со своими предложениями».

Краско мечтал завести с молодой женой ребенка, однако Наталья всячески избегала разговора на эту тему, так как не хотела «воспитывать своих детей в нищете». Осенью 2018 года пара развелась. Иван Краско вернулся к бывшей жене и матери своих детей Наталье Вяль.