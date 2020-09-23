«Мишаня, что ж ты позволил с собой сделать?!»: Краско отреагировал на арест Ефремова

В интервью изданию «СтарХит» Иван Краско прокомментировал малоприятную историю, которая произошла с Михаилом Ефремовым. Актер осуждает коллегу по цеху за доверие адвокату Эльману Пашаеву.

«Я Ефремова уважал… Но он вдруг взял и испортил все себе этой историей. Как же так можно!» — отреагировал на случившееся 90-летний Краско.

Экс-возлюбленный Натальи Шевель вспомнил, как дружил с отцом Михаила. Иван Краско и Олег Ефремов познакомились благодаря художественному руководителю Большого театра Георгию Товстоногову.

«Я с его папой был хорошо знаком, так как мы дружили все через Товстоногова… Это профессионалы настоящего дела! А тут на тебе, сын взял сам и все уронил! Мишаня, что ж ты позволил с собой сделать!» — с досадой заметил Краско.

Иван Краско — советский и российский актер, народный артист России. 23 сентября Иван Иванович отпраздновал свой юбилей, ему исполнилось 90 лет. Актер запомнился российскому зрителю ролями в фильмах «Сын полка», «Принц и нищий», «Господин оформитель». Он также снимался в сериалах «Макар-следопыт», «Мастер и Маргарита», «Личные обстоятельства».