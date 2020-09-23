«Превратилась в суперкрасивую девушку»: Юлия Волкова показала свою повзрослевшую дочку

Юлия Волкова в свое время была частью коллектива «Непоседы», как и Сергей Лазарев. Но славу ей принесло участие в группе «Тату» с Леной Катиной. Дуэт из двух девушек стал популярен в России и за рубежом, но потом распался. Уже в 19 лет певица родила своего первенца — дочку Викторию. Отцом ребенка стал сотрудник ФСБ Павел Сидоров. Эти отношения так и не завершись свадьбой, как и роман девушки с сыном крупной компании Парвизом Ясиновым, от которого она родила сына Самира.

В 2018 году неожиданно Юлия вышла замуж. Так как с Парвизом тогда она уже рассталась, имя ее избранника неизвестно. О личной жизни певица предпочитает не рассказывать. На сцене она тоже почти не выступает. Однако 23 сентября артистка порадовала поклонников новыми фото с повзрослевшей дочкой. Виктории исполнилось 16 лет. В кадре темноволосая девушка позирует с мамой в ресторане, она облачена в черное лаконичное платье с глубоким декольте.

«Девочка моя, любимая! Куколка, котик мой, мышонок! Как же быстро ты из маленькой девочки превратилась в нереальную, суперкрасивую девушку. С днем рождения, доченька моя!» — написала Волкова.

Она также пожелала наследнице оставаться доброй и искренней, а также иметь хороших друзей. Певица заверила, что всегда будет ее поддерживать и помогать ей. Поклонники восхитились красотой Виктории. Многих поразило, как она похожа с мамой. «Юлия, вы так молодо выглядите, рядом с дочей, молодец!!!», «Я думала, подружки, честное слово», «Как две капли воды», «Как же она похожа на папу», — прокомментировали пост подписчики.