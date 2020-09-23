«Он оказался не тот»: Наташа Королева прокомментировала кризис в своей семье

Наташа Королева прервала молчание по поводу ситуации, которая сложилась в ее семье после признаний мужа.

Напомним, ее муж Сергей Глушко (Тарзан) публично признался в измене своей жене. Произошло это после того, как его любовница распространила видеокадры с моментом их встречи по СМИ и пабликам. Стриптизер сказал, что своим рассказом о неверности он постарался предупредить готовящиеся для телевидения программы и разъяснить, как все происходило на самом деле.

По его заверениям, он был снят на камеру в измененном состоянии из-за веществ, которыми его напоили пришедшие к нему в гости девушки (Анастасия Шульженко и ее подруга). Кстати, после их визита из дома Сергея и Наташи, якобы, пропала крупная сумма денег и ювелирные украшения. Заявление в полицию об этом супруги сделали.

Королева долгое время никак не реагировала на эту, мягко говоря, непростую ситуацию. В личном блоге она публиковала подчеркнуто беззаботные посты из Турции, куда она уехала с неверным супругом. А потом кадры со встречи с подругой Идой Достман, адвокатом. Брюнетка пожаловалась, что в ее жизни сейчас настоящий хаос. И только общение с друзьями и пирожные помогают ей поддержать силы.

И вот реакция посерьезнее: в личном блоге бывшая жена Игоря Николаева заговорила о семье и проблемах.

«Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов, один переводится, как «разрушение», второй — как «шанс»! Разрушение дает нам новый шанс!» — порассуждала она.

Судя по этим словам, звезда дала еще один шанс Тарзану. Любопытно, что свои слова артистка сопроводила новым треком, в котором есть весьма красноречивые строки: «А он оказался не тот».