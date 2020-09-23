Надежда Бабкина вся в черном едва сдерживала слезы на похоронах Михаила Борисова

Певица Надежда Бабкина появилась на прощании с телеведущим программы «Русское лото» Михаилом Борисовым вся в черном. При этом «казачка Надя» едва сдерживала слезы. Как известно, она была очень дружна с ведущим, которого уважала и любила.

Кстати, они почти одного возраста. Бабкиной в этом году исполнилось, как известно, 70 лет. Борисов всего на год старше. Отметим, что даже защитная медицинская маска у Надежды Бабкиной была черного цвета.

Бессменного ведущего телелотереи «Русское лото» не стало 19 сентября. Актер почувствовал себя плохо прямо на съемочной площадке, и его увезли на скорой. Вскоре появилась крайне противоречивая информация о его здоровье. Некоторые СМИ вышли с материалами, что телеведущий ушел из жизни. Сестра Борисова опровергла эту информацию. Впрочем, позже все-таки пришла траурная весть.

больше по теме В Москве началось прощание с телеведущим Михаилом Борисовым Траурная церемония проходит на Большой сцене театрального института имени Щукина.

Позднее Михаилу Борисову диагностировали коронавирус. Похоронен популярный телеведущий будет на Востряковском кладбище.