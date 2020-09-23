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Убит горем: экстремально похудевший Александр Семчев пришел проститься с Михаилом Борисовым

Актер не мог проронить ни слова на траурной церемонии.

Убит горем: экстремально похудевший Александр Семчев пришел проститься с Михаилом Борисовым
Семчев очень сильно похудел/http://globallookpress.com/

Актер Александр Семчев пришел проститься с телеведущим программы «Русское лото» Михаилом Борисовым, который скончался несколько дней назад от коронавируса. На момент смерти звезде был 71 год.

Александр Семчев. Фото
Семчев, судя по всему, продолжает худеть/Фото Ольга Храбрых

При этом, надо заметить, что актер выглядел буквально убитым горем. Он не мог разговаривать с журналистами. Все присутствующие обратили внимание, что Александр Семчев очень сильно похудел. Ему за последний год, как известно, удалось скинуть порядка ста килограммов. На траурной церемонии актер, как и большинство присутствующих, был в медицинской маске.

Бессменного ведущего телелотереи «Русское лото» Михаила Борисова не стало 19 сентября. Актер почувствовал себя плохо прямо на съемочной площадке, и его увезли на скорой. Вскоре появилась крайне противоречивая информация о его здоровье. Некоторые СМИ вышли с материалами, что телеведущий ушел из жизни. Сестра Борисова опровергла эту информацию. Впрочем, позже все-таки пришла траурная весть.

Через несколько дней Михаилу Борисову диагностировали коронавирус. Похоронен популярный телеведущий будет на Востряковском кладбище.

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