Убит горем: экстремально похудевший Александр Семчев пришел проститься с Михаилом Борисовым

Актер не мог проронить ни слова на траурной церемонии.

Актер Александр Семчев пришел проститься с телеведущим программы «Русское лото» Михаилом Борисовым, который скончался несколько дней назад от коронавируса. На момент смерти звезде был 71 год.

При этом, надо заметить, что актер выглядел буквально убитым горем. Он не мог разговаривать с журналистами. Все присутствующие обратили внимание, что Александр Семчев очень сильно похудел. Ему за последний год, как известно, удалось скинуть порядка ста килограммов. На траурной церемонии актер, как и большинство присутствующих, был в медицинской маске.

Бессменного ведущего телелотереи «Русское лото» Михаила Борисова не стало 19 сентября. Актер почувствовал себя плохо прямо на съемочной площадке, и его увезли на скорой. Вскоре появилась крайне противоречивая информация о его здоровье. Некоторые СМИ вышли с материалами, что телеведущий ушел из жизни. Сестра Борисова опровергла эту информацию. Впрочем, позже все-таки пришла траурная весть.

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Через несколько дней Михаилу Борисову диагностировали коронавирус. Похоронен популярный телеведущий будет на Востряковском кладбище.