«Любила и буду любить всегда»: дочь Легкоступовой поделилась эмоциями на сороковой день смерти матери

Легкоступова впала в кому после полученной серьезной черепно-мозговой травмы. По предположениям родственников, все могло произойти по вине последнего мужа артистки — Юрия Фирсова. На сороковой день со дня кончины именитой матери дочка Валентины почтила ее память пронзительной речью.

«Любила, люблю и буду любить всегда. 40 дней тебя нет с нами. Царствие небесное, моя мамочка, моя девочка, моя сила и опора. Человек жив, пока его помнят», — написала наследница ныне покойной певицы.

После трагической смерти многие начали обвинять Легкоступову в алкоголизме. Ее дочь решила встать на защиту честного имени матери.

«Я сделаю все, чтобы тебя помнили тем солнечным и светлым человечком, которым ты была и останешься в наших сердцах», — пообещала Анетта.

В комментариях поклонники певицы выражают соболезнования ее дочери и стараются поддержать девушку:

«Ваша мама всегда была очень светлым и позитивным человеком. Она такой и останется в памяти. Это неизменно. Все остальное — пустое. Держитесь, сил вам!», «Твоя мама была есть и будет лучшая из лучших во всем! Она — богиня!», «Анетта, желаю вам сил пережить это горе! С большим уважением отношусь к вам и вашему мужу, вы достойно держите удар», — говорят подписчики.

После смерти Легкоступовой разгорелся скандал: дети исполнительницы обвинили в смерти матери ее последнего мужа (Легкоступова перед смертью получила тяжелую травму, по факту которой ведется проверка следственным комитетом. — Прим. ред.). Юрий Фирсов же в ответ утверждает, что дети никак не интересовались жизнью Валентины.