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Умершего от коронавируса Михаила Борисова провожают в последний путь в открытом гробу

При этом рядом с гробом пока никто не рыдает.

Умершего от коронавируса Михаила Борисова провожают в последний путь в открытом гробу
Борисова провожают в последний путь в открытом гробу/Кадр из программы "Судьба человека"

Телеведущего Михаила Борисова, который скончался несколько дней назад, провожают в последний путь в открытом гробу. Отметим, что траурная церемония проходит на Большой сцене театрального института имени Щукина. Гроб с телом покойного стоит прямо на сцене. Рядом можно увидеть несколько человек в масках. Кругом венки, а на стене огромный портрет ведущего «Русского лото».

Похороны Михаила Борисова. Фото
С Михаилом Борисовым прощаются в Москве/Фото Ольга Храбрых

Добавим, что на прощании в связи с коронавирусом приняты повышенные меры безопасности. У всех пришедших на прощание измеряют температуру. Кроме того, люди получают совершенно бесплатно перчатки.

Бессменного ведущего телелотереи «Русское лото» не стало 19 сентября. Актер почувствовал себя плохо прямо на съемочной площадке, и его увезли на скорой. Вскоре появилась крайне противоречивая информация о его здоровье. Некоторые СМИ вышли с материалами, что телеведущий ушел из жизни. Сестра Борисова опровергла эту информацию. Впрочем, позже все-таки пришла траурная весть.

Позднее Михаилу Борисову диагностировали коронавирус. Похоронен популярный телеведущий будет на Востряковском кладбище столицы.

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