В Москве началось прощание с телеведущим Михаилом Борисовым. Траурная церемония проходит на Большой сцене театрального института имени Щукина.

Отметим, что на входе в театр всем пришедшим проститься со звездой раздают перчатки. Кроме того, измеряют температуру. Как известно, в России уже несколько дней растет количество заболевших коронавирусом, поэтому и такие повышенные меры безопасности.

Бессменного ведущего телелотереи «Русское лото» не стало 19 сентября. Актер почувствовал себя плохо прямо на съемочной площадке, и его увезли на скорой. Вскоре появилась крайне противоречивая информация о его здоровье. Некоторые СМИ вышли с материалами, что телеведущий ушел из жизни. Сестра Борисова опровергла эту информацию. Впрочем, позже все-таки пришла траурная весть.

Позднее Михаилу Борисову диагностировали коронавирус. Похоронен популярный телеведущий будет на Востряковском кладбище.