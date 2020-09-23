«Я избавилась от заразы»: Нетребко выписалась из больницы, где оказалась из-за коронавируса

Анна Нетребко отметила свое 49-летие 18 сентября на больничной койке. Оперная певица оказалась в клинике из-за коронавируса, который спровоцировал у нее воспаление легких.

Любопытно, что у ее сына Тьяго вирус не обнаружили. А тест мужа Юсифа Эйвазова показал наличие антител. Музыкант каким-то образом умудрился пережить болезнь незаметно для окружающих, бессимптомно.

К счастью, для певицы все обошлось более-менее хорошо, сейчас она уже покинула стены медицинского учреждения и сообщила о своем выздоровлении поклонникам.