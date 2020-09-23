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«Я избавилась от заразы»: Нетребко выписалась из больницы, где оказалась из-за коронавируса

У оперной певицы диагностировали пневмонию.

«Я избавилась от заразы»: Нетребко выписалась из больницы, где оказалась из-за коронавируса
Анна Нетребко. Фото Global look press.

Анна Нетребко отметила свое 49-летие 18 сентября на больничной койке. Оперная певица оказалась в клинике из-за коронавируса, который спровоцировал у нее воспаление легких.

Любопытно, что у ее сына Тьяго вирус не обнаружили. А тест мужа Юсифа Эйвазова показал наличие антител. Музыкант каким-то образом умудрился пережить болезнь незаметно для окружающих, бессимптомно.

К счастью, для певицы все обошлось более-менее хорошо, сейчас она уже покинула стены медицинского учреждения и сообщила о своем выздоровлении поклонникам.

«Дорогие друзья! Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы, и я избавилась от заразы под названием CoViD-19. Хочу поблагодарить врачей и персонал 52-й Московской клинической больницы за быстрое и эффективное лечение (ковидная пневмония средней степени тяжести). Наши врачи лучшие и знают, как с этим вирусом разбираться! И, конечно, поблагодарить моих подписчиков за поддержку, энергию и теплые слова! Я чувствовала вас и поэтому поправилась быстрее!» — написала она в личном блоге.

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Анна НетребкоАнна Нетребко и Юсиф ЭйвазовАнна Нетребко последние новостиКоронавирус