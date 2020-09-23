«Я не люблю менять людей»: Крутой высказался после возобновления сотрудничества с Аллегровой

Как отметил композитор, он очень рад примирению с певицей.

Композитор Игорь Крутой возобновил сотрудничество с певицей Ириной Аллегровой. Как известно, много лет назад между звездами, которые прекрасно дружили и ладили, пробежала черная кошка. Они не общались долгие годы. Теперь стало понятно, что противостоянию положен конец. Звезды даже спели совместный хит, который можно будет услышать, скорее всего, на «Песне года».

«Я не люблю менять людей, с которыми годами иду по жизни. В этом для меня есть некий комфорт и уверенность существования. Я привязываюсь». Игорь Крутой

Как заметил Крутой, он очень грустил из-за того, что не находил точек соприкосновения с Аллегровой. Многолетнюю дружбу со звездой он очень ценит. Для него, как он сказал, знаковое событие спеть с «императрицей» дуэтом, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Крутой и Аллегрова сотрудничали много лет. Композитор написал несколько знаковых песен для своей подруги.