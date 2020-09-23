«Он сразу в лифт и домой»: Петросян прячется от соседей по элитному комплексу в Хамовниках

Соседи 75-летнего сатирика Евгения Петросяна по элитному комплексу в Хамовниках заявили, что юморист не показывается перед другими жильцами. Встретить его реально только на подземной парковке. Да и то он очень быстро прыгает в машину и уезжает.

«Петросян живет в этом жилищном комплексе где-то полтора года. Но встретить его можно только на подземной парковке. А оттуда он сразу в лифт – и домой». Соседка Евгения Петросяна

Как отмечают соседи, не видно на прогулках с маленьким сыном Ваганом и молодой жены Петросяна Татьяны Брухуновой. При этом жильцы говорят, что на территории элитного комплекса есть детский сад. Скорее всего, в будущем именно туда будет ходить Ваган.

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Напомним, что в районе Хамовники, который считается одним из самых дорогих в столице, у Евгения Петросяна сразу две квартиры. Их общая стоимость порядка 275 миллионов рублей. Причем на территории просто нереально попасть простому смертному. Здесь кругом огромные и высокие заборы. Охрана со всех требует пропуск, сообщает «Собеседник».