Пугачева отписала особняк в Малых Бережках на берегу Истринского водохранилища внуку Никите

Примадонна при этом порой приезжает в дом со своими детьми и мужем.

Соседка певицы Аллы Пугачевой по ее дому в селе Малые Бережки, что на берегу Истринского водохранилища, Раиса Ивановна сообщила, что Примадонна отписала шикарный особняк внуку Никите Преснякову. Ранее она сама жила в этом доме. После замужества с телеведущим Максимом Галкиным звезда перебралась в деревню Грязь.

«Никита, когда был маленьким, часто к бабушке приезжал – тусовался с ребятами, на гитаре играл. Бывало, убежит куда-то с друзьями, а Алла его ищет везде. В магазин заходит, спрашивает: «Не видели моего хулигана?»

Соседка Аллы Пугачевой

Как отметила соседка, не так давно Пугачева с детьми и мужем пожаловала в особняк в Малых Бережках. Она показала Лизе и Гарри, где ранее проживала. По словам соседки, Никита, который обосновался с женой Аленой Красновой в особняке, не любит, когда его узнают. К примеру, по селу, он, как правило, ходит в кофте с капюшоном, чтобы его не узнали. Впрочем, соседи прекрасно понимают, что это внук Аллы Пугачевой.

Напомним, что Примадонна почти двадцать лет проживала в особняке в Малых Бережках. Причем часто к ней приезжали гости и гулянки продолжались до раннего утра, сообщает «Собеседник».