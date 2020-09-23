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Собчак озвучила предполагаемую сумму доходов от продажи брендовых вещей в интернет-магазине

Как отметила телеведущая, спрос на ее товары сейчас огромный.

Собчак озвучила предполагаемую сумму доходов от продажи брендовых вещей в интернет-магазине
Собчак хочет обогатиться на продажах в своем интернет-магазине/http://globallookpress.com/

Светская львица Ксения Собчак озвучила сумму, которую она хочет выручить от продажи своих брендовых вещей. Как известно, у нее заработал интернет-магазин, где продаются футболки и нижнее белье с ее символикой.

«У нас уже 280 заказов за час продаж. Если продажи пойдут такими же темпами, то доход может составить до нескольких миллионов рублей в месяц».

Ксения Собчак

Отметим, что цены в магазине Собчак кусаются. Во всяком случае для простых смертных. К примеру, трусики с надписью «Осторожно!» стоят 2600 рублей. За в общем-то обычный топик придется выложить 2800 рублей. Футболка с надписью «Не, ну а как?» стоит 3600 рублей. За худи надо отдать 9600 целковых.

Ранее звезда рассказывала, что лично контролирует всю поступающую продукцию в ее магазин. Светская львица осматривает, по ее признанию, каждую вещь. Напомним, что только за прошлый год Собчак заработала 185 миллионов рублей. Ее муж режиссер Константин Богомолов, к примеру, в 2019 году задекларировал всего 19 миллионов, сообщает «Комсомольская правда».

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