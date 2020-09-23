«Шкафчик освободился. Налетай!»: Борщева вспомнила, как обрадовались в Comedy Woman ее уходу

По словам бывшей звезды проекта, ей было в тот момент очень обидно.

Бывшая звезда Comedy Woman Елена Борщева, которая пришла на шоу в 2008 году, в эфире проекта «Эмпатия Манучи» вспомнила, как обрадовались участницы ее увольнению. Это случилось в 2012 году. По ее словам, ей в тот момент было очень обидно. Она вложила много сил в этот проект.

«Помню, когда я собрала свои вещи, администратор крикнула: «Девчонки, шкафчик освободился. Налетай!» Елена Борщева

Как отметила Борщева, она всегда стояла особняком в этом шоу. У нее рано появилась семья и ребенок. Пока незамужние участницы проекта задерживались на работе, она быстро летела домой к ребенку и мужу. Естественно, что на нее порой косо смотрели.

Напомним, что Елена Борщева покинула шоу восемь лет назад. Сегодня она не очень любит вспоминать те времена. Она счастливая мама. От любимого мужа тренера по фитнесу Валерия Юшкевича у нее две дочери, которых она очень сильно любит.