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«Приятно»: Галкин в банном халатике прогулялся по саду возле замка

Муж Пугачевой начал обустраивать территорию у своего особняка.

«Приятно»: Галкин в банном халатике прогулялся по саду возле замка
Максим Галкин. Фото Global look press

Максим Галкин продолжает радовать поклонников хрониками из своего сада возле замка в деревне Грязь. Комик не скрывает, что территория возле дома вызывает у него большой интерес. Ведь здесь он проводит практически все свободное время вне работы.

Раздолье позволяет играть с детьми Лизой и Гарри в подвижные игры вроде футбола, кататься на велосипеде и просто бегать в догонялки. Благо, артист всегда готов поддержать близнецов в их затеях.

Часто Максим здесь релаксирует возле искусственного водоема с кувшинками, наслаждается видами растений, которые он сам либо с Аллой Борисовной посадил. В ход идут также качели наследников, их убаюкивающее движение радует не только малышей, но и 44-летнего артиста.

Кроме того, во дворе замка у Пугачевой и Галкина есть теплица, домики для гостей и прислуги, амфитеатр, зона для барбекю и летних пикников. Как оказалось, это не все. Недавно звездная чета решила обустроить территорию, заложив места для прогулок с каменными тропами и лестницами. На каком этапе находится их строительство, и как оно выглядит благоверный Примадонны показал в личном блоге.

«Что приятно, с утра вышел в халатике и пошел смотреть за строительными работами», — прокомментировал видео артист.

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