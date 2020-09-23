«Каким я был 500 лет назад! Кутаисский Адонис»: Кушанашвили похвастался фото из прошлого

Журналист заметил, что и сейчас старается быть в форме.

50-летний грузинский журналист Отар Кушанашвили не смог сдержать эмоций, разбирая домашние фотоархивы. На одном из снимков он увидел себя в молодости и это произвело на него такое огромное впечатление, что он тут же обнародовал кадр в Сети. Фотографию мужчина сопроводил восторженным текстом по поводу собственной внешности.

Впрочем, не удивительно, молодой красавец с выразительными бицепсами, длинными локонами в одних спортивных шортиках – словно с картинки глянца сошел.

«Черт возьми меня! Каким я был 500 лет назад!!! Какой там Дибала из «Ювентуса»! Кутаисский Адонис. Я с трудом сейчас поддерживаю форму, но, во-первых, я очень стараюсь и мне не в чем себя упрекнуть, во-вторых, этот контраст не отменяет моего великолепия», — шутливо написал в личном блоге Отар.

Подписчикам Кушанашвили пришелся по вкусу не только снимок журналиста и его внешний вид, но и фирменный слог их любимца.