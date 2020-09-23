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«Разбил бок железным микрофоном»: Алена Рапунцель сообщила, что Яббаров ее жестоко избил

Как известно, у бывших возлюбленных есть совместный сын.

«Разбил бок железным микрофоном»: Алена Рапунцель сообщила, что Яббаров ее жестоко избил
Яббаров избил Рапунцель/https://www.instagram.com/alenatoffi_official/

Звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель заявила, что ее жестоко избил бывший возлюбленный и отец ее ребенка Илья Яббаров. Как сказала девушка, она обвинила мужчину в том, что он не заботится об их общем сыне. В итоге Яббаров вышел из себя.

«Помимо оскорблений в адрес меня и моей семьи, он ударил меня в лицо, разбил бок железным микрофоном. Затем за волосы меня оттаскала его мама, ударила в лицо».

Алена Рапунцель

Как отметила Рапунцель, Яббаров за последние месяцы лишь раз общался с их общим ребенком. Девушка понимает, что ей одной придется воспитывать Богдана. Она уже смирилась с тем, что Яббаров – нерадивый отец и помощи от него ждать не приходится.

Напомним, что Илья Яббаров, у которого, кроме сына от Рапунцель есть еще двое детей, с которыми он также не поддерживает отношений, женился не так давно на участнице проекта Насте Голд. Многие поклонники «Дома-2» думают, что этот брак долго не продержится. Всему виной взрывной характер Яббарова, сообщает «СтарХит».

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