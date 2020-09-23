Анастасия Решетова показала шикарный дом, в котором поселился Тимати после расставания с ней

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram поделилась кадром нового жилья рэпера Тимати. Как известно, певец с недавних пор поселился в ЖК «Снегири», что недалеко от МГУ. Стоимость квартир в этом районе начинается от 45 миллионов рублей, но спрос на апартаменты все равно огромный.

Отметим, что здесь же в прошлом году приобрела недвижимость певица Ольга Бузова. Она заплатила 120 миллионов рублей за 220 квадратных метров. Таким образом, Бузова и Тимати стали соседями.

Добавим, что музыкант продал не так давно права на использование своих хитов. За это, по слухам, он выручил полтора миллиона долларов.

Напомним, что не так давно Анастасия Решетова и Тимати расстались. При этом их сыну Ратмиру нет еще и годика. Как заверила модель, они остались с музыкантом в прекрасных отношениях. Никаких конфликтов при расставании не случилось. Сын, как утверждает Решетова, живет с ней. Тимати часто берет ребенка к себе.