«Алина общалась со мной на тему перехода»: Рудковская хотела видеть Загитову в шоу Плющенко

Продюсер Яна Рудковская заявила, что действительно общалась с олимпийской чемпионкой 2018 года в корейском Пхенчхане фигуристкой Алиной Загитовой на тему перехода к ее мужу Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе. При этом она заметила, что не видит в этом разговоре ничего страшного.

Переписка Рудковской и Загитовой pic.twitter.com/ozv81I26Hk — Великий Твитсби (@greattvetor) September 22, 2020

«В прошлом году Алина со мной общалась на тему перехода и возможного участия в наших шоу, но решила остаться там, откуда хотела уйти. Мы это не афишировали! Тогда она была несовершеннолетняя».

Яна Рудковская

Как отметила Рудковская, возможно, прославленной фигуристке интересно посотрудничать с Плющенко, у которого очень рейтинговое ледовое шоу. В частности, принять участие в одном из его проектов. По словам Рудковской, Загитова не крепостная. Как она считает, жизнь одним фигурным катанием не заканчивается. Загитовой надо думать о своем будущем.

Ранее в Сети появилась переписка Яны Рудковской и Алины Загитовой, в которой продюсер намекает чемпионке на переход к Плющенко. При этом сама Загитова на такое предложение ответила отказом, сообщает «Спорт-Экспресс».