«Какая грамотная прикрытость!»: Климова предстала в комбинезоне-смокинге, вызвав восторг эксперта

Актриса Екатерина Климова открыла театральный и киносезон. Буквально пару дней назад она работала на съемочной площадке в Калининграде над продолжением сериала «По законам военного времени». И вот вместе с Гошей Куценко вышла на сцену, отыграв одну из главных ролей в спектакле «Любовные письма», который состоялся в Культурном центре ЗиЛ в Москве накануне.

«А выложу я поклоны «Любовных писем»! Кто Любит нас — пускай порадуется! А кто нет — пускай позавидует! Театр оживает! И мы вместе с ним! Дистанционный поцелуй и объятия Екатерины Климовой. Первый раз в жизни с партнершей по спектаклю даже не коснулись друг друга! За ручку! Как в 1 классе!» — прокомментировал обнародованное видео в Сети Гоша Куценко.

Звезда теленовеллы «Бедная Настя» блистала на сцене в тотальном черном образе, примерив комбинезон-смокинг и лаковые туфли. Образ артистки привлек внимание дизайнера одежды Сергея Никулина. Он заметил, что темные оттенки очень идут Екатерине, как и маскулинный стиль «гарсон». На контрасте с ее яркой внешностью он смотрится очень женственно, как это ни кажется странным.