Счастливы вместе: Агутин показал семейную идиллию с Варум на фоне слухов об изменах

Леонид Агутин уже больше 20 лет живет с Анжеликой Варум. Многие называют их идеальной парой. Однако девять лет назад они едва не расстались. Тогда музыкант перебрал с алкоголем в Юрмале, а утром его жена увидела довольно провокационные фото в газетах. И вот недавно появились слухи, что 52-летний артист изменил возлюбленной на «Кинотавре». По данным некоторых СМИ, певца после посиделок с друзьями облепили девушки, и с одной из них он якобы встретил утро.

Комментария Агутина не последовала. Зато на следующий день он опубликовал фото с женой. Артист продемонстрировал семейную идиллию. Пара устроила романтическую прогулку на природе. В кадре Леонид в белой футболке, зеленой толстовке и черной кепке позирует с Варум, одетой под стать мужу, на фоне поля. Они улыбаются. При этом Анжелика положила руку на плечо возлюбленного.

«Та самая Болдинская осень, давно уже ставшая не просто периодом пушкинского вдохновения, а именем нарицательным, официально начинается в последний день августа, но только сегодня показалось во всей своей ностальгической красе», — написал музыкант.

Поклонники были рады видеть пару. Многие признались, что соскучились по ним. «С годами Анжелика становится все прекрасней, а Леонид брутальней! Любуюсь вами», «Кот Базилио и лиса Алиса! Похоже, без обид», «Анжелика, Леонид — вы очень красивая пара!», «У вас Анжелика вообще не стареет походу», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у супругов есть дочка Елизавета, которая живет в Майами.