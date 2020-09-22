Калашникова показала пальто и кардиганы, которые вряд ли выйдут из моды
Видео
Разбитые семьи и криминал: мужчины Марии Голубкиной
Видео

Смерть по неосторожности: виновника гибели основателя группы «Ляпис Трубецкой» осудили на пять лет

Родственники гитариста группы «Ляпис Трубецкой» остались недовольны решением суда.

Смерть по неосторожности: виновника гибели основателя группы «Ляпис Трубецкой» осудили на пять лет
Руслан Владыко на концерте группы «Ляпис Трубецкой». Фото: Instagram.com/trubetskoyband

Белорусский суд вынес приговор обвиняемому в гибели музыканта Руслана Владыко. Сергей Шукан, который избил гитариста группы «Ляпис Трубецкой» до состояния комы, получил пять лет колонии строгого режима. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. В качестве наказания, подсудимому назначены пять лет прибывания в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить моральную компенсацию в размере 40 тысяч рублей родственникам погибшего. Последние остались не согласны с решением суда. По их словам, прокурор настаивал на 11 годах лишения свободы обвиняемому по делу Владыко.  Более того, мать покойного гитариста уверена, что нападавших было несколько.

Музыкант Руслан Владыко
Руслан Владыко — гитарист панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой». Фото: Instagram.com/trubetskoyband

Напомним, что в июне 2019 года Сергей Шукан напал на сооснователя группы «Ляпис Трубецкой» и нанес ему черепно-мозговую травму. Также у Руслана Владыко забрали все ценные вещи. Гитариста группы, названной в честь комического героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», нашли без сознания возле бара на одной из улиц Минска. Врачам не удалось спасти жизнь музыканта. Владыко скончался 19 января 2020 года в возрасте 46 лет.

Тэги

Ляпис ТрубецкойПреступление и наказаниерешение судаРуслан Владыкосмерть артиста