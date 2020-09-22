Смерть по неосторожности: виновника гибели основателя группы «Ляпис Трубецкой» осудили на пять лет

Белорусский суд вынес приговор обвиняемому в гибели музыканта Руслана Владыко. Сергей Шукан, который избил гитариста группы «Ляпис Трубецкой» до состояния комы, получил пять лет колонии строгого режима. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. В качестве наказания, подсудимому назначены пять лет прибывания в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить моральную компенсацию в размере 40 тысяч рублей родственникам погибшего. Последние остались не согласны с решением суда. По их словам, прокурор настаивал на 11 годах лишения свободы обвиняемому по делу Владыко. Более того, мать покойного гитариста уверена, что нападавших было несколько.

Напомним, что в июне 2019 года Сергей Шукан напал на сооснователя группы «Ляпис Трубецкой» и нанес ему черепно-мозговую травму. Также у Руслана Владыко забрали все ценные вещи. Гитариста группы, названной в честь комического героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», нашли без сознания возле бара на одной из улиц Минска. Врачам не удалось спасти жизнь музыканта. Владыко скончался 19 января 2020 года в возрасте 46 лет.