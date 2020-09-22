«Это был крайне эгоистичный поступок»: убийца Джона Леннона извинился перед вдовой музыканта

Убийце Джона Леннона Марку Чепмену в одиннадцатый раз отказали в условно-досрочном освобождении. Как передает портал ABC News, в прошлом месяце прошли очередные слушания по делу мужчины, после которых комиссия оставила ему пожизненное заключение. Причиной стало то, что преступник до сих пор повторяет, что застрелил музыканта «ради славы».

Издание приводит фрагменты стенограммы этих слушаний. На них Чепмен говорит, что злился и завидовал образу жизни Леннона. Он хотел славы для себя и понимал, что позор от преступления тоже даст ему эту славу.

«Это была просто самовлюбленность, и точка, — объясняет убийца свои мотивы. — Ничего более. Все сводилось к этому. Нет никаких оправданий».

Он купил пистолет за три месяца до трагедии, оставил жену на Гавайях и поехал в Нью-Йорк. Супруге сказал, что ему нужно найти себя. Также убийца составил список из трех других потенциальных жертв на случай, если не получится добраться до звезды The Beatles.

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Но слова о славе, как «положительном» мотиве убийства, не дали комиссии поводов проявить снисхождение к 65-летнему преступнику. Так что в его судьбе ничего не поменялось. Но в той же стенограмме запечатлено его длинное обращение к Йоко Оно, вдове Джона Леннона.

«Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. И я очень, очень, очень сильно хотел славы для себя, был очень эгоистичен. Я хочу подчеркнуть, это был крайне эгоистичный поступок. Мне очень жаль, что я причинил ей боль. Я все время думаю об этом».

Пресса называет это первым извинением убийцы, обращенным вдове.