Не до жиру: Андрей Макаревич назвал размер своей пенсии

Народный артист России Андрей Макаревич рассказал о своей пенсии. Об этом сообщает Газета.ru.

«По-моему, тысяч 26 я получаю», — признался музыкант.

По его словам, в эту сумму включены все пособия и дополнительные надбавки. Напомним, что артист также имеет звание ветерана труда.

«Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку», — упомянул музыкант, подчеркнув, что меньше всего представлял себя пенсионером.

Макаревич добавил, что среди его знакомых пенсионного возраста никто не сидит дома, все работают. Более того, по словам Андрея Вадимовича, стало ясно: он считает работу своим призванием. И ради пенсии знаменитость не станет бросать любимое дело.

Напомним, что обладатель награды за заслуги в развитии музыкального искусства долгое время являлся постоянным ведущим кулинарно-развлекательной программы «Смак» на Первом канале. Затем артиста сменил Иван Ургант. А в 2018 году шоу исчезло из эфира Первого канала. Но вскоре оно было возрождено на YouTube и именно как «Смак Андрея Макаревича».