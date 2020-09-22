«Есть вечная любовь»: София Ротару поделилась памятным кадром с ныне покойным мужем

Певица София Ротару в Instagram разместила архивный кадр, на котором запечатлена вместе со своим ныне покойным мужем народным артистом Украины Анатолием Евдокименко. На фотографии исполнительница в центре кадра, а на заднем плане можно увидеть ее избранника.

«Есть вечная любовь», — подписала она кадр.

«Конечно, есть! И ваша семья тому самое яркое доказательство», «Какая вы все-таки невероятная женщина!! Восхищаемся вами», «Пусть любовь всегда ведет вас к победе», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что именно 22 сентября много лет назад София Ротару и Анатолий Евдокименко стали мужем и женой. Он был режиссером-постановщиком всех концертных программ звезды. Кроме того, на протяжении долгих лет руководил ансамблем «Червона рута». Евдокименко умер в результате инсульта. На момент смерти ему было 60 лет. Артист похоронен на Байковом кладбище Киева. В браке с Ротару в 1970 году у них родился сын Руслан.