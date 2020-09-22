Актриса из сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова отдыхает в Турции

Многие российские артисты наверстывают упущенное, отдыхая этой осенью в странах, открывших границы с Россией. Александра Никифорова проводит время в солнечной Турции. Актриса опубликовала фото из жаркой страны.

«Ужасно не хочется обратно, прогноз погоды даже смотреть не буду. Может Москва приятно удивит?» — подписала пост Никифорова.

На снимке артистка позирует в коротком темно-синем платье с открытыми плечами. Девушка прогулялась по турецким улочкам в бежевых босоножках на каблуках. На шее актрисы — крупное украшение. Никифорова оставила длинные волосы распущенными. Звезда сериала счастливо улыбается, положив руки на талию. Судя по легкому наряду Александры, даже ночью в Турции сейчас жарко.

Актриса признается, что на отдыхе совсем не читает новости:

«Расскажите как там дома? Карантин не возвращается?», — спрашивает у подписчиков знаменитость.



Поклонники поспешили обрадовать Никифорову хорошими новостями: в Москве начинается бабье лето. Заодно актрисе сделали множество комплиментом по поводу ее внешнего вида:

«Королева красоты», «Роскошная», «Очаровательная Саша, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью! Фотография супер», «Восхитительно красивая Сашенька», — пишут фанаты.

Александра Никифорова известна российским зрителям по работам в таких сериалах, как «Анна-детективъ», «Султан моего сердца», «Ленинград 46», «Высокие ставки», «Годунов».