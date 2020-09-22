«Особый день в нашей семье»: сын Софии Ротару разместил уникальное фото со свадьбы мамы

Как отметил Руслан Евдокименко, 22 сентября для них важная дата.

Сын певицы Софии Ротару — Руслан Евдокименко — в Instagram разместил уникальный кадр со свадьбы своей звездной мамы. На снимке украинская исполнительница запечатлена на торжестве с народным артистом Украины Анатолием Евдокименко. Кроме того, наследник артистки показал фотографию и со своей помолвки.

«22 сентября — особый день в нашей семье! Свадьба родителей и наша помолвка!» Руслан Евдокименко

«Самые теплые поздравления», «Два прекрасных поколения», «Любим Софию Михайловну. Наилучшие ей поздравления», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что муж Софии Ротару ушел из жизни в октябре 2002 года. С тех пор эстрадная звезда замуж больше не выходила. Что касается Руслана Евдокименко, то он женат на исполнительном продюсере компании «Вилла София» Светлане Евдокименко. У сына Софии Ротару двое детей – сын Анатолий, которому в этом году исполнилось 26 лет и дочь София, ей 19 лет.