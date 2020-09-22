В летнем режиме: Киркоров показал, как рассекает на гидроцикле по морским волнам

Филлип Киркоров сейчас отдыхает на острове Крит. Как и многие другие звезды российского шоу-бизнеса, певец выбрал для отпуска Грецию, которая недавно открыла границы с Россией.

Звезда российской эстрады опубликовал видео своего активного досуга: Киркоров на гидроцикле смело рассекает волны под один из собственных хитов. Исполнитель все еще носит дреды. Так что выглядит Филипп Бедросович сейчас очень молодежно.

«Рассекать волны — так принято начинать утро с близкими друзьями и любимыми людьми. А какие у вас утренние ритуалы?!» — подписал артист свой свежий пост.



В комментариях поклонники восхитились увлечением 53-летнего музыканта:

«Шикарно! Брутальность зашкаливает», «Вай, как круто! Филипп — молодец», «Самый лучший!», «Морской король», «Вау, просто шикарное утро», — подметили фанаты певца.



Поддержали артиста и его именитые друзья: видео привлекло внимание рэпер Давида Манукяна, с которым у Киркорова недавно вышел совместный трек, оперного певца Ильдара Абдразакова, диджея Екатерины Гусевой и генерального директора канала «Муз-ТВ» Армана Давлетьярова.

Музыкант активно ведет свой Instagram: в Stories Киркоров публикует видео своих прогулок по югу, фотоотчеты ужинов в греческих ресторанах и модные аутфиты, выбранные им для отпуска. Напомним: в начале сентября артист делился снимками своего отдыха на турецком курорте.