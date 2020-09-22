«Нет никаких препятствий»: адвокат Риты Дакоты сообщил, что певица может вернуться из Турции

Певица Рита Дакота может спокойно вернуться из Турции в Россию, ситуация с иностранными чиновниками улажена. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала адвокат артистки Жанна Маргулис.

«Сегодня в 9 часов (22 сентября. — Прим. авт.) мне позвонили с турецкой стороны и сообщили, что Рита Дакота может вылетать, что нет никаких препятствий. Турецкая сторона рада, что удалось урегулировать ситуацию», — сказала юрист.

Напомним, в сентябре звезда отважилась полететь на отдых в Турцию со своим возлюбленным и прекрасно провела там время, но, когда настал черед возвращаться, ее тест на коронавирус, сделанный за рубежом, показал положительный результат. При этом, проверки на CoViD-19 в России не выявили у певицы никакой инфекции. Власти Турции посадили Риту Дакоту на вынужденный карантин. После чего артистка записала видеообращение к своим поклонникам.

Судя по словам юриста, представляющего интересы поп-дивы, сейчас Дакота уже может вернуться на родину. Как именно был решен вопрос с турецкой стороной, адвокат не стала раскрывать, сославшись на профессиональную тайну.