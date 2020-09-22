Азиза рассказала, как поступит с платьем за 11 миллионов рублей после отмененной свадьбы

Певица Азиза рассказала, что будет с ее платьем за 11 миллионов рублей, украшенным кристаллами Сваровски, и 50 килограммами черной икры, которые были закуплены на ее свадьбу с бизнесменом Давидом Григоряном. Торжество, как известно, отменено. Звезда в этом вопросе заняла твердую позицию.

Как сказала Азиза, она заказывала не банальное платье, а многофункциональный комбинезон со съемным шлейфом более десяти метров длиной.

«Его я попросила перекроить и сделать два, а может, получится и три покрывала, которые я подарю своим старшим сестрам. А комбинезон перекрасят в мой любимый коралловый цвет. Я буду его использовать как сценический костюм». Азиза

Что касается черной икры, то деликатес отправится в детдома и дома престарелых. Как заметила звезда, Григорян найдет применение икре, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Азиза отменила свадьбу, когда узнала, что Григорян флиртует с участницей «Дома-2» Яной Шафеевой. Она не смогла простить предательство любимому мужчине. При этом сам предприниматель ранее уверял, что вымолит прощение у любимой женщины и торжество все-таки пройдет в срок.