Эксперт объяснила, прибегали ли к пластике Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Супруги принцев Гарри и Уильяма не раз оказывались в центре всеобщего внимания.

За герцогинями Кембриджской и Сассекской пристально следят во всем мире. Один из вопросов, который интересует представительниц прекрасного пола – делали ли супруги принцев Уильяма и Гарри пластические операции.

Многие уверены, что Кейт и Меган прибегали к услугам врачей, поэтому выглядят на десять лет моложе своего возраста. Тем не менее, во дворце ни разу не комментировали данные предположения и пресекали все попытки пиара на этой теме.

Косметолог и пластический хирург из Лондона, доктор Люси Гленси в своем эксклюзивном интервью для Express.co.uk оценила внешний вид Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

По мнению профессионала, ни одна из британских герцогинь не делала пластических операций.

Красота 38-летней Кейт Миддлтон натуральна, у нее нет ни одной подтяжки. А вот 39-летняя Меган Маркл, возможно, прибегала к косметической стоматологии.

«Возможно, композитные виниры и отбеливание зубов, а также, может быть, очень тонкое увеличение щек, но маловероятно», — заключила Гленси.

Непосредственно подтяжки и изменение природных форм ни одна из герцогинь не делала. Представительниц королевского семейства эксперт назвала «естественными красавицами».

Кстати, ранее стоматологи не раз уверяли, что и Меган Маркл и Кейт Миддлтон прибегали к процедуре отбеливания зубов, но делали все очень деликатно, чтобы это практически не бросалось в глаза, пишет сайт Актуальные новости.

Ранее сообщалось, что участие герцога и герцогини Сассекских в конференциях, форумах и их появление в публичных местах оценивается в миллион долларов. Именно такую сумму знаменитая пара просит у организаторов за свои визиты, пишет сайт argumenti.ru.