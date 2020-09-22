Адвокат Успенской назвал стоимость квартиры в США, в которой живет Плаксина со своим отцом

Адвокат и близкий друг певицы Любови Успенской — Александр Бенхин заявил, что квартира в США в Западном Голливуде, в которой сейчас живет дочь звезды тридцатилетняя Татьяна Плаксина и ее отец стоит очень немалых денег. При этом, как он отметил, «королева русского шансона» сама заработала на жилье, а не брала его в ипотеку, как многие другие жители Америки.

«Квартира, какой бы непрезентабельной она ни казалась на современный взгляд, стоит порядка 2-2,5 миллионов долларов. Благодаря этому Татьяна и ее папа могут жить там бесплатно».

Александр Бенхин

Как добавил Бенхин, апартаменты, конечно, нужно содержать. Платить взносы, налоги, услуги ЖКХ. Сейчас все эти расходы легли на мужа певицы бизнесмена Александра Плаксина. В то же время он заметил, что деньги мужчина сейчас зарабатывает бизнес-проектами, в которые ранее вкладывалась Успенская.

Напомним, что Плаксина уже полгода не общается с матерью. Все произошло из-за ссоры. При этом «королева русского шансона» перестала финансово помогать дочери, сообщает «СтарХит».