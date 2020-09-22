«Худенькая! Хочется накормить!»: Горбань в коротеньком кроп-топе не смогла скрыть выступающих ключиц

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань в настоящий момент проводит время на Мальдивах. Райские острова она осваивает в компании мужа Кирилла Зоткина, щедро делясь с подписчиками счастливыми мгновениями.

Девушка в последнее время заметно постройнела, что не смогло укрыться от взглядов ее внимательных подписчиков. Особенно это бросилось в глаза после публикации ее последнего фото в кроп-топе, на котором крупным планом запечатлены ее хрупкие плечи и выступающие ключицы.

«Худенькая какая!!! Хочется накормить!», «Маш, бросай худеть», «Какая тростиночка!», «Ну и худющая», «Эх, Маруся тебе бы немного поправиться… Вообще была бы огонь», «Потолстеть надо», — написали фолловеры.

Впрочем, физическая форма – это дело вкуса. Многим Мария нравится такой, какая есть.