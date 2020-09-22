«Возбуждено исполнительное производство»: Евгения Дидюля подала в суд, чтобы получить алименты

Адвокат певицы в беседе с порталом Teleprogramma.pro сообщила подробности этого дела. Девушка лишь неделю назад рассталась с мужем, но уже обеспокоена будущим своей дочки.

Евгения Дидюля занимается музыкой с юных лет и последние четыре года она выступила с проектом «ДиДюЛя», который основал ее муж Валерий Дидюля — гитарист и композитор. К слову, супруги прожили семь лет в браке. Недавно они отпраздновали годовщину, а также отвели в школу дочку Арину. Девочка пошла в первый класс. Никто не ожидал, того, что пара распадется. 14 сентября стало известно, что Евгения разошлась с возлюбленным.

Женщина сразу нашла себе адвоката. Ей согласилась помочь Жанна Маргулис, которая недавно занималась разводом Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. 33-летняя брюнетка была настроена решительно и отмечала, что пройдет через новые испытания судьбы достойно. И вот спустя неделю, Евгения написала в соцсети, что дело сдвинулось. Она решила подать на алименты. И сделать все в судебном порядке.

«Как же трудно бывает женщине отстоять свои права… Вот, к примеру, вы разводитесь с мужем и у вас остались дети, или один ребенок, не важно, тут перед вами встает вопрос обеспечения ребенка! Потому что, по факту вашему чаду параллельно, кто вы и что вы, оно просит кушать каждый день! А еще школа, сопли, прививки, игрушки, учебники, портфели, бантики, не мать, а денежный банкомат! И вот вы трясущимися ручками подписываете бумаги на алименты, а вам… возвращают их без суда и следствия, и каких либо объяснении, да еще и спустя две недели», — поделилась девушка.

По ее словам, она сразу обратилась к адвокату. Жанна Маргулис была недовольна сложившейся ситуацией и сама отправилась в суд. Корреспонденту портала Teleprogramma.pro адвокат Дидюли сообщила, что ее визит в суд прошел успешно — заявление было подписано.