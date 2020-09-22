«А в прыжке заболело»: Гном Гномыч попытался разжалобить Плющенко, но не вышло

Муж Яны Рудковской следит за тем, чтобы его младший наследник не отлынивал от тренировок на ледовой арене.

Маленький Саша Плющенко с первых шагов встал на коньки и узнал, что такое настоящая спортивная дисциплина. Тренирует мальчика его именитый отец — олимпийский чемпион Евгений Плющенко и у него не забалуешь.

Евгений сам проводит на льду почти целый день, так что знает, как нужно идти к успеху.

«Мужской разговор с Александром! В большом спорте только так… Или можно просто заниматься физкультурой!» — раскрывает секрет работоспособности сына Плющенко.

В Instagram он поделился коротким видео, дав понять, что его не разжалобят стенания Гном Гномыча. Не удивительно, что мальчик успел к своим семи годам объездить с гастролями несколько стран и заработать неплохие гонорары на шоу, пишет сайт argumenti.ru.

На все жалобы сына у тренера один ответ – надо терпеть.

«В прыжке заболело», — жалуется Саша. «Ну а как ты хотел, терпеть надо! Ты уже на прыжок зашел», — не дает поблажек сыну отец-чемпион.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни поддерживают методику Плющенко-старшего:

«Только так воспитываются настоящие мужчины», — пишут в комментариях.

Другие призывают не записывать постановочные ролики и интересуются:

«А дома у вас как атмосфера, после тренировок?!» — вопрошают подписчики.

Накануне Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили третью годовщину венчания. В 2017 году супруги решили скрепить свой союз, пройдя таинство, а вот женаты они уже 11 лет, пишет сайт OA.