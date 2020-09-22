«А в прыжке заболело»: Гном Гномыч попытался разжалобить Плющенко, но не вышло

Маленький Саша Плющенко с первых шагов встал на коньки и узнал, что такое настоящая спортивная дисциплина. Тренирует мальчика его именитый отец — олимпийский чемпион Евгений Плющенко и у него не забалуешь.
Евгений сам проводит на льду почти целый день, так что знает, как нужно идти к успеху.
«Мужской разговор с Александром! В большом спорте только так… Или можно просто заниматься физкультурой!» — раскрывает секрет работоспособности сына Плющенко.
В Instagram он поделился коротким видео, дав понять, что его не разжалобят стенания Гном Гномыча. Не удивительно, что мальчик успел к своим семи годам объездить с гастролями несколько стран и заработать неплохие гонорары на шоу, пишет сайт argumenti.ru.
На все жалобы сына у тренера один ответ – надо терпеть.
«В прыжке заболело», — жалуется Саша.
«Ну а как ты хотел, терпеть надо! Ты уже на прыжок зашел», — не дает поблажек сыну отец-чемпион.
Подписчики разделились на два лагеря. Одни поддерживают методику Плющенко-старшего:
«Только так воспитываются настоящие мужчины», — пишут в комментариях.
Другие призывают не записывать постановочные ролики и интересуются:
«А дома у вас как атмосфера, после тренировок?!» — вопрошают подписчики.
Накануне Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили третью годовщину венчания. В 2017 году супруги решили скрепить свой союз, пройдя таинство, а вот женаты они уже 11 лет, пишет сайт OA.