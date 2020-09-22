«Проводили в сад мою булочку»: Гагарина нежно поцеловала трехлетнюю дочь от Исхакова

Как отметила поп-исполнительница, девочка чувствует себя рядом с другими детьми, как рыба в воде.

Певица Полина Гагарина в Instagram поделилась нежным снимком со своей дочкой Мией. Отцом ребенка, как известно, является модный фотограф Дмитрий Исхаков. На кадре Гагарина и ее дочь запечатлены в стильных спортивных костюмах.

«Проводила в сад мою булочку. Миюша там, как рыба в воде! Еще и танцы добавили. В общем, целое расписание. Как вы относитесь к занятости детей в трехлетнем возрасте? Стоит ли их загружать?» Полина Гагарина

«В меру разумного, конечно, да. В дальнейшем войдет в образ жизни и ребенок не будет уставать от наполненности дня, так как привыкнет к такому режиму. Лично мое мнение! Полина — вы большая молодец! Восхищаюсь вами», «Детей всегда стоит загружать. Иначе они загружают себя сами — как правило, чем попало», «Думаю, что дети должны быть заняты, а если им еще и нравится, то это вообще прекрасно», — заметили пользователи.

Отметим, что несколько месяцев назад Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались. Позже модный фотограф рассказывал, что спрятал все снимки с певицей в самый дальний угол своего жилья.