Симоньян поздравила с днем рождения падчерицу от Кеосаяна и не упомянула Хмельницкую

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram поздравила с днем рождения старшую дочь своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна с днем рождения. Александре, которая родилась в браке с актрисой Аленой Хмельницкой, исполнилось 26 лет.

«Сегодня день рожденья у блистательной Саши — старшей дочери Тиграна. Она нежная, чуткая, невероятно красивая и удивительно талантливая. А сегодня мы празднуем не только рождение этой феи, но и выпуск ее первого музыкального альбома. С твоим днем, Asha. Люблю нежно».

Маргарита Симоньян

«Почему-то дочь поздравили, а об матери ни слова. Странно», «Неужели Алена и Маргарита больше не подруги?» «Интересно, а если бы она не была дочерью Тиграна, она была бы такой же талантливой, умной, красивой и прочее», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Маргарита Симоньян отмечала, что у нее прекрасные отношения с Аленой Хмельницкой. Они даже размещали совместный снимок в социальных сетях.