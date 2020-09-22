На 99-м году жизни умерла мама Сильвестра Сталлоне

По информации американского издания TMZ, в возрасте 98 лет ушла из жизни Жаклин Сталлоне — мать знаменитого актера Сильвестра Сталлоне. О том, что стало причиной смерти женщины не сообщается. Вероятно, это возраст.

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Жаклин Сталлоне была известна не только благодаря звездному сыну: она активно выступала за права и свободу женщин, была ведущей ежедневных телешоу, в которых показывала, как правильно упражняться с гантелями и открыла тренажерный зал, недоступный для мужчин.

В молодости женщина танцевала в цирке. Также мать голливудского актера была известным астрологом: в 90-е она начала выпускать книги по астрологии.

Жаклин воспитала троих детей, каждый из которых прославился: актера Сильвестра Сталлоне, музыканта и певца Фрэнка Сталлоне, актрису Тони Д’Альто.