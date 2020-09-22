«Мы ревновали друг друга к успеху»: Дмитрий Пчела объяснил, почему не женился на Карине Андоленко

Актер Дмитрий Пчела в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем романе с актрисой Кариной Андоленко. Их отношения начались во время учебы в Школе-студии МХАТ.

«Она была на первом курсе, а я на четвертом. Однажды я пошел поесть в столовую и вижу лежит ее студенческий билет. На нем была изображена невероятная красавица. Потом мы познакомились, а через какое-то время в шутку я ей сказал: «Давай встречаться». И все началось. Я просто в нее влюбился. Был сразу же сражен. Она была из Харькова. Такая вся непосредственная». Дмитрий Пчела

Как сказал актер, их в итоге разлучили расстояния. «Потом после учебы я уехал работать в театр в Таллин. Это нас и разлучило с Кариной. Мы не смогли уже быть вместе. У Карины после вуза карьера пошла на взлет. Возможно, мы ревновали друг друга к успеху, поэтому не смогли создать семью», — заметил актер.

Дмитрий Пчела прославился благодаря сериалу «Катина любовь». Также на его счету работы в картине «Это мой папа» и сериале «Отдел».