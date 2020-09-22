«Как сестры-близнецы»: Стеша Маликова показала на редком фото, как выглядит ее мама в 57 лет

50-летний Дмитрий Маликов вот уже тридцать лет, как испытывает любовь и привязанность к одной женщине — собственной жене Елене Изаксон. И почти 20 лет из них пара состоит в браке. При этом далеко не все восприняли их союз с оптимизмом – избранница известного музыканта оказалась старше его на семь лет, к шоу-бизнесу не имела никакого отношения, к тому же воспитывала дочь от первого брака.

Однако время все расставило по своим местам, пара доказала, что их чувства настоящие, а супруга музыканта сегодня выглядит молодо и свежо, как никогда. Не являясь публичной личностью, она крайне редко делится своими фотографиями в социальных сетях, однако ее младшая дочь Стефания иногда радует своих подписчиков свежими снимками. Так произошло и на этот раз – девушка обнародовала фото с родительницей в Instagram.

«Мамуля», — коротко подписала Стеша кадр.

Многие фолловеры были поражены моложавостью 57-летней Изаксон.

«И не понять, кто из вас моложе. Как сестры-близнецы», «Шикарно мамуля выглядит, очень-очень молодо», «Елена с годами вообще не меняется», «Во сколько мама родила тебя?! Вы как сестры!», — прокомментировали подписчики снимок.

Напомним, у Елены Изаксон и Дмитрия Маликова есть также двухлетний сын Марк, которого им родила суррогатная мама. Первую дочь жены Ольгу, родившуюся в 1985-м году, народный артист принял, как свою.