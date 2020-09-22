Брутальный мачо: звезда «Моей прекрасной няни» Павел Сердюк изменился до неузнаваемости после развода

В актере с трудом можно узнать сообразительного мальчугана из сериала, экранного пасынка Анастасии Заворотнюк — Дениса Шаталина.

Актер Павел Сердюк, который в сериале «Моя прекрасная няня» сыграл сына Сергея Жигунова — Дениса Шаталина — стал неузнаваем на последних снимках в Instagram. У актера появилась лысина и борода. Он превратился из пухленького мальчугана в самого настоящего брутального мачо.

Отметим, что после съемок в «Моей прекрасной няне» на актера свалилось бремя славы. Предложения от режиссеров посыпались одно за другим. Его можно было увидеть и в нашумевшем сериале «Ранетки».

Именно на съемках этой ленты у юноши завязался роман с актрисой Анной Рудневой. Пара вскоре сыграла свадьбу. У них родилась дочь София. Впрочем, семейное счастье было недолгим. Молодые люди не смогли преодолеть разногласия и расстались.

Ранее Павел Сердюк признавался, что начал стремительно лысеть после двадцати лет. И причиной тому — стресс.