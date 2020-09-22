«Спиногрызы атакуют!»: Пугачева запечатлела Галкина с двойняшками во время завтрака

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил видеозапись со своими любимыми детьми – семилетними Лизой и Гарри. На кадрах можно увидеть, как юморист сидит за столом на кухне в домашнем халате. При этом дети звезды тянут к нему руки. В качестве оператора выступила жена юмориста певица Алла Пугачева.

«Меня съедают опасные злобные вампиры. С тура пораньше», — заявил Галкин. Со своей стороны, его сын Гарри заметил, что с утра пораньше «надо есть бутерброды с маслом».

«Спиногрызы атакуют! Теперь, когда школа, встаем каждый день в восемь (хорошо, что школа рядом, а то в семь бы) — собираем – провожаем. Зато сразу на весь день заряд бодрости и хорошего настроения! Проводили и ждем, когда обратно приедут. Оператор – Аллуся». Максим Галкин

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Напомним, что Лиза и Гарри Галкины в сентябре этого года пошли в Первую московскую гимназию. В учебном учреждение они ездят на шикарном автомобиле Аллы Пугачевой, стоимость которого составляет не один миллион рублей.