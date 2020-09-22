Джентльмен и дамы: возлюбленная Шепелева обнародовала редкие фото с ведущим

Журналист Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова уже несколько лет состоят в отношениях. С некоторых пор они живут гражданским браком. Однако свой союз стараются не афишировать на публике – не появляются вместе на светских мероприятиях, не выкладывают в социальных сетях совместных фотографий.

Исключение девушка Шепелева сделала лишь дважды, когда зашла речь о работе ее любимого «Книжного клуба», в котором она принимает участие. С некоторых пор к его деятельности блондинка приобщила и Дмитрия. Тогда она не постеснялась поделиться совместными кадрами с ним и назвать мужчину «своим любимым». Любопытно, что сообщество было изначально задумано, как женское, однако для известного журналиста дамы сделали исключение.

Первое заседание любительниц литературы вместе с телеведущим состоялось в феврале этого года и было воспринято на ура. И вот после перерыва из-за пандемии клуб снова возобновил работу. Дмитрий Шепелев не оставил это событие без внимания. Он посетил важное для Екатерины мероприятие и помог дамам разобраться в произведениях талантливых авторов. На обнародованных фото Шепелев выглядит, как настоящий джентльмен, а окружающие его девушки внимают каждому слову шоумена.