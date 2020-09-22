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«Она от него гуляет, и он от нее»: Стас Садальский заподозрил Наташу Королеву в неверности мужу

Как отметил актер, попсовые артисты придумывают разные истории, чтобы попасть на телевидение.

«Она от него гуляет, и он от нее»: Стас Садальский заподозрил Наташу Королеву в неверности мужу
Садальский считает, что Королева сама могла изменять Тарзану/http://globallookpress.com/

Актер Станислав Садальский на своем YouTube-канале прокомментировал измену культуриста Тарзана жене — певице Наташе Королевой. Как он отметил, многие попсовые артисты ради пиара придумывают разные истории.

«Она от него гуляет, он от нее гуляет, программы посвящают им огромные».

Станислав Садальский

Станислав Садальский также добавил, что очень сложно понять, где правда во всех этих историях, а где ложь. В итоге он сделал вывод, что «все артисты брешут».

Ранее Тарзан признался, что изменил своей жене Наташе Королевой. Правда, потом он по каким-то причинам удалил скандальный ролик из соцсетей. Часть пользователей Тарзана считают, что они с женой разыграли мастерскую партию и пиарятся на истории с изменой. В то же время актриса Анастасия Шульженко, с которой якобы и изменил Тарзан, пребывает сейчас не в лучшем состоянии. При этом на днях она неожиданно отправилась в баню, где провела ночь с Гогеном Солнцевым. В Сети появились даже снимки, где шоумен и актриса находятся вместе в сауне за одним столом.

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